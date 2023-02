Spalletti, Totti e Icardi: telefonata fiume di 38 minuti, cosa è successo

Il post gara di Eintracht-Napoli è stato caratterizzato dagli elogi per il trionfo degli azzurri ma anche dalla rabbia in diretta tv di Luciano Spalletti. L'allenatore passando da un'emittente all'altra durante le classiche analisi di fine partita si lamentava perché aveva sentito al termine di un'intervista che in studio si stava ancora parlando del suo passato e dei casi Totti e Icardi. Spalletti disse: "Ora a uno gli telefono per bene". Il riferimento era al giornalista presente negli studi Mediaset, Sandro Sabatini.