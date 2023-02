Statua Maradona, parla il sindaco di Napoli: "C'è un motivo preciso per cui non l'accettiamo"

Sta facendo molto rumore la questione legata alla statua di Maradona. Il Comune di Napoli non l'ha accettata e l'artista Domenico Sepe si è risentito e in questi giorni sono tanti i paesi che stanno provando ad esporla e come ultima ipotesi spunta quella di portarla in Argentina. Ma va fatta chiarezza: perché il Comune di Napoli non ha accettato la donazione? Il motivo principale lo ha rivelato il sindaco Gaetano Manfredi: "Questo è un tema molto delicato. Oltre alle posizioni dell'artista, che non è al corrente dei retroscena sulla statua, c'è un'inchiesta della magistratura, richieste di rinvio a giudizio su come questa statua sia stata ordinata e chi l'abbia pagata".