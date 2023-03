Casale e Mario Rui saltano Napoli-Lazio: squalifica più lunga per il portoghese

Saranno due le giornate di squalifica per Mario Rui dopo il rosso diretto rimediato contro l'Empoli per fallo su Caputo. Da regolamento, il terzino del Napoli salterà le prossime due partite di campionato contro Lazio e Atalanta. Ufficiali le decisioni del Giudice Sportivo. Oltre a Mario Rui, sono dieci in totale i giocatori squalificati per la prossima giornata: Donati (Monza), Baschirotto (Lecce), Berardi (Sassuolo), Casale (Lazio), Leao e Krunic (Milan), Ehizibue (Udinese), Ferrari (Cremonese), Gabbiadini (Sampdoria) e Ricci (Torino).