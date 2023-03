De Giovanni: “Il ritorno di Sarri? Il calcio di Spalletti oscura tutti”

NAPOLI - Il capriccio degli dei. Raccontata da Atene, con vista sul Partenone, la sfida tra Spalletti e Sarri potrebbe anche essere letta così: calcio divino. Miti ed eroi. «Il mio titolo è: il futuro contro il passato». E sia, Maurizio De Giovanni. Autore da scudetto e Champions tanto quanto il Napoli. E poi un tifoso e un sognatore: e quella di domani sarà la partita tra due squadre che lo hanno fatto sognare e innamorare in epoche diverse. «Assolutamente». E poi l'incrocio tra due allenatori che definisce così: «Maestri di calcio». Niente male. «La questione è la seguente: io divido i tecnici i due categorie: i gestori di campioni come Ancelotti, Mourinho, Conte e Allegri e poi i maestri come Spalletti e Sarri». Che in Grecia, dove lo scrittore napoletano si trova per questioni di lavori, potrebbero anche assumere spoglie divine. «Cioè?».