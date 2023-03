A Francoforte prendono di mira il Napoli: “Va escluso dalla Champions”

Non è stato il Napoli a impedire ai tifosi dell'Eintracht di assistere alla partita di mercoledì prossimo dallo stadio Maradona. La decisione arriva dal governo, dal Ministro dell'Interno dopo gli episodi dell'andata, gli scontri e le scritte e le minacce ai tifosi del Napoli, eppure in Germania sono tante le testimonianze e gli attacchi nei confronti della società di De Laurentiis o della stessa società per la rabbia esplosa a Francoforte e dintorni. L'ultima dichiarazione forte arriva da Maximilian Klockner, consigliere comunale, che vorrebbe come unica conseguenza "il Napoli fuori dalla Champions League!".