Napoli, Politano in visita al murale di Maradona

Pomeriggio da turista per Matteo Politano. L'attaccante del Napoli, che sabato potrebbe giocare da titolare dopo l'infortunio a Lozano , ha visitato il murale di Diego Armando Maradona ai Quartieri Spagnoli. Uno dei luoghi tipici di Napoli. Diverse foto sul web postate da un noto locale a pochi passi dal murale dell'argentino laddove sono presenti diversi cimeli. Si tratta di un luogo prezioso per i tifosi che si riuniscono ad ogni occasione possibile come ad un anno dalla scomparsa del Pibe de Oro o in occasione del suo compleanno.

Tutti in visita al murale di Maradona ai Quartieri Spagnoli

Ma Largo Maradona è meta anche di tantissimi turisti e di avversari del Napoli che, quando possono, come fece Mourinho, non perdono occasione per omaggiare Maradona. Politano non vede l'ora che la città esulti per la vittoria dello scudetto (lo ha ribadito nella sua intervista alla radio ufficiale) e in attesa di sabato si concede un pomeriggio alternativo di assoluto relax.