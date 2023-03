Napoli-Atalanta tre anni dopo: cosa ricordiamo del primo gol di Osimhen

Lo ricordano tutti perché fu partita show il primo gol di Victor Osimhen con la maglia del Napoli. Era il 17 ottobre 2020, in piena pandemia, lo stadio San Paolo vuoto e silenzioso (era ancora vivo Maradona) e la curiosità crescente attorno al Napoli di Gattuso. Il Napoli superò 4-1 l'Atalanta con quattro gol nel primo tempo. L'ultima rete del poker arrivata dai piedi del bomber nigeriano. Rilancio di Ospina, Romero a vuoto, il nigeriano stoppa e calcia scivolando dal limite. Tiro secco e potente, Sportello si fa sorprendere. Prima gioia per Osi con la maglia del Napoli. Tanti altri ne ha segnati in questi anni tormentati e prestigiosi. Come l'ultimo.