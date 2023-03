Napoli-Atalanta, sorpresa in tribuna: ci sono i fratelli Cannavaro

NAPOLI - Al Maradona per Napoli-Atalanta c'è il pienone e non poteva essere diversamente. La cavalcata della squadra di Spalletti sta facendo sognare il pubblico napoletano, e con la sconfitta dell'Inter contro lo Spezia gli azzurri possono incrementare il vantaggio. Sugli spalti sventolano bandiere raffiguranti Diego e il tricolore e prendono posto anche due grandi ex come Paolo e Fabio Cannavaro. I due fratelli, tifosissimi del Napoli, si sono accomodati in tribuna vicino a De Laurentiis: sorrisi e saluti, poi sguardo sul campo.