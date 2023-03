Kvaratskhelia, bellissima notizia: da Madrid è arrivato il regalo che aspettava

Guti è l'idolo di Kvaratskhelia. L'ex talento del Real Madrid lo ha scoperto in diretta tv quando fece una promessa: la sua maglia autografata come regalo qualora il georgiano si fosse trasferito in Spagna . Poi, evidentemente, ha cambiato idea: dopo il gol all'Atalanta, Guti ha spedito la sua maglia firmata e la divisa è arrivata lunedì mattina a Napoli. Kvaratskhelia è pronto a riceverla. Un bellissimo dono. Un'iniziativa partita e ripresa dalla nota trasmissione El Chiringuito.

Napoli, Guti e il retroscena su Kvaratskhelia

Kvara non ha mai nascosto la sua ammirazione per Guti. Il suo idolo da bambino. Anche più di Cristiano Ronaldo. Quando era piccolo indossava una maglia bianca e poi scriveva a penna il 14 come numero per ricordare Guti. Corsi e ricorsi, vecchi ricordi di un tempo passato. Kvara è cresciuto fino ad esplodere col Napoli. In Champions con l'Eintracht molti hanno paragonato il suo tacco a quello di Guti per Benzema.