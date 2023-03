Guti a Kvaratskhelia: "Se vieni al Real Madrid ti faccio un regalo"

Guti è l'idolo di Kvaratakhelia. L'esterno del Napoli si ispira a lui, da piccolo sceglieva la maglia bianca e disegnava il suo nome sulla schiena, e molti hanno accostato il suo assist di tacco per Di Lorenzo contro l'Eintracht a quello storico dell'ex Real Madrid per Benzema. Guti ha scoperto in diretta tv della stima nei suoi confronti da parte del talento georgiano e, intervenendo al programma spagnolo El Chiringuito, ha fatto una promessa a Kvara: "Non sapevo di essere il suo idolo. Se vieni al Real, ti regalo una maglietta autografata da me".