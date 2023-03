Quando vince il Napoli lo Scudetto? L'incredibile coincidenza fa sognare i tifosi

Ennesima coincidenza nella stagione dello scudetto ormai ad un passo. Da calendario, stando alla classifica attuale, coi 19 punti di vantaggio sulla seconda, il Napoli potrebbe vincere il titolo aritmeticamente nel derby al Maradona contro la Salernitana . La Lega ha fissato la partita per sabato 29 aprile alle ore 15 . La curiosità è che si tratta della stessa data del 1990 quando il Napoli superò la Lazio al vecchio San Paolo conquistando il suo secondo e ultimo scudetto . Dopo 33 anni la storia potrebbe ripetersi ma a patto che il divario con la seconda resti di almeno 18 punti.

Napoli, tutte le combinazioni per lo scudetto

Viceversa ci sarebbero comunque altre giornate a disposizione del Napoli per conquistare il grande traguardo. Non solo: in città si sogna addirittura di poterlo vincere la settimana prima in casa della Juventus. Ma dato che la fantasia dei tifosi è infinita, qualcuno sponda Torino sogna il titolo alla Juve coi 15 punti restituiti e una serie di risultati previsti su carta che premierebbero di un punto la squadra di Allegri.