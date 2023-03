"Scudetto alla Juve? E' ancora possibile". Il calcolo diventa virale

Sorti del campionato italiano ormai segnate? Non la pensa così un tifoso bianconero che, attraverso un semplice calcolo aritmetico frutto della sua fantasia e diventato virale sui social, confronta il calendario della Juve e quello del Napoli e spiega come, dalla sua prospettiva, il successo in Serie A dei bianconeri sia ancora possibile. Come? Intanto la condizione necessaria sono i quindici punti da riavere dopo la penalizzazione che, attualmente, vede la Juve distante anche dalla Champions League nonostante sia virtualmente seconda a -15 dal Napoli.