Scudetto Napoli contro la Juve? La frase che fa sognare i tifosi

Da tempo è partito il conto alla rovescia per scoprire la data in cui il Napoli vincerà aritmeticamente il titolo. La domanda ricorrente dei tifosi al termine di ogni partita di campionato è la seguente: quante gare mancano al trionfo ufficiale? C'è chi esprime i propri personalissimi desideri come l'ex capitano Giuseppe Bruscolotti che al fianco di Maradona vinse il primo Scudetto col Napoli. "La data matematica dello scudetto? Sogno il 23 aprile allo Stadium contro la Juve, immagino la soddisfazione dei tifosi di chiudere il campionato a casa dei bianconeri".