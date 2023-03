Infortunio Osimhen: come sono andate le 7 partite del Napoli senza di lui

Gli amanti delle statistiche e dei precedenti sorrideranno: il Napoli, quest'anno, ha sempre vinto senza Victor Osimhen. Già sette volte l'attaccante nigeriano non è sceso in campo per infortunio e in tutti i casi la squadra allenata da Spalletti ha portato a casa i tre punti. Il bomber nigeriano, ko dopo gli impegni con la propria Nazionale, si era infortunato già a settembre in occasione della gara contro il Liverpool al Maradona. Lo stop fu di circa un mese e il Napoli non risentì della sua assenza.