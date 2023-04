Napoli, diretta Spalletti: segui la conferenza stampa e le parole LIVE

NAPOLI - Dopo la sosta per le nazionali la Serie A riparte con i fuochi d'artificio: al Maradona va in scena il big match Napoli-Milan , il primo di tre appuntamenti da non perdere tra campionato e doppia sfida Champions. Spalletti è atteso in conferenza stampa per analizzare la sfida, in programma domenica 2 aprile alle 20:45: segui in diretta le sue parole .

Spalletti e la risposta sul contratto

"Quanto sono diventato napoletano? Io la mattina alle 7 prendo Ciro e vado a fare colazione con lui per migliorare anche la lingua, che è bellissima, purtroppo ancora sono bello ignorantello. La città è talmente bella, soprattutto con questi ricami, da impazzire a guardarla. Ma se uno si lascia coinvolgere in questi pre-festeggiamenti rischia di essere meno attento. Il contratto? Ho un momento davanti che è determinante per la città di Napoli e tutte le attenzioni devono andare in quella direzione lì, altrimenti sarei meno napoletano. Non mi interessa del mio contratto, mi interessa solo del Napoli. E spero valga lo stesso per i calciatori".

"Scudetto? Gli sventolamenti possono illudere..."

"Scudetto? Vedere bandiere da tutte le parti ci riempie di orgoglio e gioia ma è qualcosa di illusorio perché la storia non è ancora scritta, e finché non lo è bisogna lavorare perché tutti questi sventolamenti possono illuderti. Noi non crediamo di aver già vinto, non pensiamo alla prossima stagione e alle prossime partite per non fare confusione, questo modo di pensare è per i superficiali".

Raspadori e il confronto Champions

"Raspadori è a disposizione, visto l’assenza di Osimhen è un recupero che vale tantissimo, ha fatto un lungo periodo fuori e domani parte dalla panchina ma possiamo usarlo in qualsiasi momento. Una partita che orienta le altre due? È una cosa che sono curioso di vedere. Dentro quelle due partite lì si annullano le cose precedenti perché il faro della Champions negli occhi ti fa cambiare di vestite, ti veste bene subito quella luce lì e tutti ritrovano la loro vera forza. Chi vince domani magari ci arriva più convinto e l’altro può essere intimorito".

Spalletti: "Contro il Milan è da tripla. Su Simeone..."

"Questo è un gruppo che può sostituire chiunque manchi, a dirlo sono stati i calciatori, che l’hanno fatto vedere sempre. Tutti hanno dato un pezzetto e siamo riusciti a fare grandi partite contro grandi avversari. È una partita da tripla che vale il doppio perché per noi da qui in poi i risultati valgono il doppio. Ed è una tripla perché il milan è squadra fortissima che ha battuto il Tottenham, ha lasciato partire Kessie ma ha preso altri giocatori per rinforzare una rosa che era campione d’Italia. Simeone? Meritava di più di quello che gli ho concesso, solo avere davanti uno fortissimo come Osimhen mi ha costretto a dargli poco tempo".

Spalletti: "L'assenza di Osimhen pesa"

"Osimhen? Pesa la sua assenza, però quando è mancato la squadra ha saputo sopperire ed è riuscita a fare lo stesso gioco di sempre. La differenza l’hanno fatta calciatori come Simeone perché lui sa come si fa: non si gioca solo coi piedi ma anche con la testa e fin da subito è entrato benissimo nel ruolo che doveva avere. Il Cholo è meno veloce di Osimhen, ma è bravissimo nel gioco aereo dentro l’area di rigore, a giocare spalle alla porta, a dialogare con la squadra, per cui siamo a posto. Emotivamente anche senza Osimhen la squadra ha avuto una reazione corretta".

A breve Spalletti in conferenza

Tra circa quindici minuti prenderà il via la conferenza stampa pre Napoli-Milan di Luciano Spalletti, prevista per le ore 15.

Poker di Napoli-Milan dopo 33 anni

È dalla stagione 1989/90 che Napoli e Milan – che si troveranno di fronte anche in Champions League – non si affrontano almeno quattro volte nella stessa annata: in quel caso gli azzurri vinsero il primo match di campionato e poi registrarono un pareggio e due sconfitte negli altri tre tra Serie A e Coppa Italia.

Tripla sfida in 17 giorni

Domani (domenica) Napoli e Milan giocheranno il loro secondo confronto stagionale, il primo di un trittico importantissimo che darà spettacolo in diciassette giorni. Infatti, dopo la sfida di campionato, Spalletti e Pioli si ritroveranno contro ancora il 12 aprile per la gara di andata dei quarti di Champions League e il 18 aprile per quella di ritorno.

Numeri

Sfida numero 150 in Serie A tra Napoli e Milan: i rossoneri hanno vinto soltanto due degli ultimi 16 incroci di campionato contro gli azzurri (5N, 9P), ma i due successi sono arrivati nel corso delle ultime cinque gare (3P).

L'orario d'inizio della conferenza

Luciano Spalletti è atteso in conferenza stampa per presentare la partita del Napoli contro il Milan: inizio previsto alle ore 15.