Politano e il gesto ai tifosi del Milan: la Procura Figc apre inchiesta

Non è passato inosservato il gesto di Matteo Politano durante la partita contro il Milan. Un episodio che si è verificato nel primo tempo con l'attaccante del Napoli che si è rivolto ai tifosi rossoneri che erano presenti nel settore ospiti poco distanti da dove si trovava l'esterno di Spalletti. Politano, per rispondere ad alcuni insulti ricevuti, si è portato le mani verso le parti intime per mostrarle al pubblico rossonero in un momento di stop della gara.