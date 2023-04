De Laurentiis: "No ai fondi. Il calcio è un'impresa. E va combattuta la pirateria"

Il cinema ha ispirato Aurelio De Laurentiis. Lo spiega il presidente del Napoli intervenuto a margine di un evento a Milano: "Il mio modello è sempre stato il cinema, venendo da una famiglia di cinema e avendo toccato con mano circa 400 film ho imparato a fare il mestiere dell'imprenditore puro. Il calcio è inteso come impresa, altrimenti non si va da nessuna parte ". De Laurentiis ha parlato della propria esperienza personale e ha spiegato che, dalla sua prospettiva, "i fondi sono una cosa importantissima ma di solito devono investire in un settore per dare redditività ai propri investitori. Sottraggono la redditività al settore stesso. Nella nostra Lega - il suo intervento a 'Merger & Acquisition Summit 2023' - da fastidio che le proprietà non siano presenti".

De Laurentiis su diritti tv e problema pirateria

Idee chiare sui diritti tv: "In Occidente ci sono 83 milioni di simpatizzanti del Napoli, per una partita di cartello posso attrarre 30-40 milioni di biglietti virtuali con una fatturabilità esponenziale mai considerata prima". Il problema principale, per De Laurentiis, è la pirateria: "Avevamo 4,3 milioni di abbonati tra Sky e Mediaset, oggi con Dazn, Tim e Sky siamo appena a 1,9 milioni, ne abbiamo persi 2,4 per strada che in termini di fatturato è tanta roba. Come si recuperano? Mettendo un tappo. Altrimenti puoi chiamare tutti i manager e fondi ma poi scappano".