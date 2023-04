Ostigard e i giocatori "incredibili" del Napoli: la rivelazione del difensore

"Spalletti sa che vorrei giocare di più, ma sono pronto a lottare per questo grande club". Il difensore del Napoli Leo Ostigard ha accettato le scelte del suo allenatore, si è sistemato alle spalle di Rrahmani e Kim, sa bene che lo spazio è poco ma ha come priorità il bene collettivo: "Con loro siamo grandi amici, stanno facendo bene, complimenti per il campionato che stanno disputando. Io sono contento di far parte di questo gruppo" le sue parole a Kiss Kiss Napoli.