Napoli, campionato e Champions: arriva la marea azzurra

NAPOLI - Più che una maratona sarà come la finale olimpica dei 100 metri: vincerà il più veloce. Il più veloce e il più fortunato: oggi alle 18 comincerà la vendita dei biglietti del settore Ospiti di San Siro, in vista del primo atto dei quarti di Champions, Milan-Napoli , in programma mercoledì alle 21 a Milano. I tagliandi a disposizione sono 3.700, praticamente nulla al cospetto dell'impressionante richiesta, e tra l'altro fino alle 18 di sabato sarà un affare riservato esclusivamente ai diecimila abbonati (circa), titolari del diritto di prelazione. In altre parole: la prevendita sarà aperta e chiusa molto presto considerando i numeri in gioco, e l'acquisto di un biglietto per chi non è abbonato sembra da considerarsi a priori una missione impossibile. Le realistiche previsioni sono queste. Sì. Ed è realistico anche immaginare che domani a Lecce gli oltre mille tifosi azzurri in trasferta applaudiranno una formazione piuttosto simile a quella che Spalletti ha schierato con il Milan dal primo minuto: il turnover dovrebbe essere limitato a prescindere dall'impegno di coppa. I cambi? Un paio al vaglio: Lozano nel tridente ed Elmas a centrocampo. Osimhen , come da copione, non recupera, mentre Olivera dovrebbe rientrare nell'elenco dei convocati ma comincerà in borghese. In panchina.

Folle corsa

E allora, il campionato e la Champions: per la squadra non è tutto ma è tanto in cinque giorni; per il popolo azzurro sarà tutto una questione di ore. Oggi alle 18, dicevamo, partirà la prevendita per l'andata dei quarti di coppa a San Siro: il prezzo dei biglietti del settore ospiti è 68 euro (più commissione), gli abbonati hanno il diritto di prelazione fino alle 18 di sabato e l'imprescindibile condizione per acquistare è la Fidelity card. Lo ha deciso l'Osservatorio e lo stesso vale anche per i tifosi del Milan che da oggi cominceranno ad acquistare i biglietti per il secondo atto in programma il 18 aprile al Maradona. A San Siro, comunque, il Napoli non conterà esclusivamente sul popolo dell'anello riservato: un bel po' sono anche i posti acquistati dai tifosi napoletani per gli altri settori dello stadio.

Hey, Baroni

Prima della Champions, però, c'è il campionato. C'è una trasferta delicata in calendario domani a Lecce, alle 19, al cospetto di una squadra relativamente tranquilla in ottica salvezza ma che nelle ultime cinque partite ha sempre perso e non ha mai segnato un gol. Quattro in un colpo solo, invece, sono le reti incassate dal Napoli con il Milan: una debacle, una caduta rovinosa e inaspettata nel bel mezzo di una marcia trionfale verso lo scudetto. A proposito: l'allenatore leccese è Marco Baroni, l'uomo che trentatré anni fa segnò di testa al vecchio San Paolo con la Lazio proprio il gol che regalò aritmeticamente l'ultimo titolo agli azzurri. Incrocio del destino: delicato, intenso, pericoloso.

Le scelte