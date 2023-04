Le pagelle del Napoli: Kim non molla, Di Lorenzo da bomber

Spalletti (all.) 6

Scenderebbe in campo, se potesse, per togliere al Napoli le paure o per interrogarlo in diretta.

Meret 6,5

All’ottavo è gia il protagonista su un pallone perfido, che l’uomo mascherato-2 smanaccia. Deve limitarsi a osservare qualche traversone.

Di Lorenzo 7

Stacco da antico bomber (o anche moderno), rubando lo spazio e il tempo. E mica solo quello.

Rrahmani 6

Un errorino, in avvio, è l’unica preoccupazione che crea.

Kim 6,5

Lo trovi ovunque, nella sua area e pure in quell’altra, a fare assist, a fare diagonali. Un buco, in avvio di ripresa.

Mario Rui 6

Almeno sta nella partita, esercita le funzioni in scioltezza. Il cross che manda in confusione il Lecce è suo.

Olivera (48’ st) sv

Servono centimetri