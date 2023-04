Napoli, scorta per il presidente De Laurentiis: svelato il motivo

Mentre il Napoli, inteso come club, si sta riavvicinando ai tifosi, con le parole di Spalletti in conferenza stampa a ribadire una volta emersa già dopo la gara col Milan, arriva proprio dalla città una notizia: è stata scelta la scorta per il presidente Aurelio De Laurentiis. La decisione arriva dalla Prefettura di Napoli. Il motivo? La tensione con una parte degli ultras sfociata nell'ultima gara di campionato, proprio contro i rossoneri, in un silenzio surreale al Maradona.