Napoli, Politano e Mario Rui infortunati: ecco cosa è successo

NAPOLI - Come se non bastessero le assenze pesanti di Kim e Anguissa (squalificati), Spalletti in un colpo solo ha perso nel primo tempo di Napoli-Milan anche Politano e Mario Rui, sostituiti con un doppio cambio da Lozano e Olivera al 34'. Ma cosa è successo? L'esterno offensivo si è fatto male dopo un contrasto con Theo Hernandez, si è accasciato per terra e ha chiesto il cambio per un problema alla caviglia, fasciata quando è arrivato accompagnato a braccio in panchina. Contestualmente anche Mario Rui ha alzato bandiera bianca per un guaio fisico: inizialmente ha provato a continuare, poi si è dovuto arrendere ed è uscito insieme a Politano.