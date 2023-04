Guardiola e l’opinione sul Napoli che infiamma i social: “Quel rigore con il Milan…”

Pep Guardiola ha sempre avuto grande stima del Napoli e ha ribadito le sue convinzioni anche dopo aver conquistato il pass per le semifinali di Champions League. Intervenuto in conferenza stampa dopo la gara col Bayern, l'allenatore del Manchester City ha dichiarato: " Il Napoli ha giocato in modo magnifico e ha affrontato una squadra che ha tanta storia". Lo spagnolo parla anche dell' episodio Leao-Lozano col penalty negato al Napoli : "Era un rigore che poteva essere dato".

Le parole di Guardiola sul Napoli e la Champions

Guardiola, in sintesi, non accetta critiche legate al risultato finale e dunque all'eliminazione: "Si deve dire che il Napoli è una brutta squadra perché è fuori dalla Champions? Non è così, li ho visti e sono rimasto impressionato per come hanno giocato. Sono sicuro che l’anno prossimo il Napoli sarà di nuovo in Champions, perché vincerà il campionato, e ci riproverà” ha concluso il tecnico degli inglesi con cui Spalletti sperava di condividere un caffè 'turco' ovvero arrivando in finale Champions. Ma la stima di Guardiola per il Napoli resta.