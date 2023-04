Juve-Napoli, Allegri aspetta Spalletti (un po' troppo) per la stretta di mano

Dopo la stretta di mano nel finale di Napoli-Juve 5-1 tra Allegri e Spalletti che è diventata un meme iconico è andato in scena all'Allianz Stadium un altro bel siparietto. Stavolta era Allegri che aspettava Spalletti.

Il tecnico del Napoli però non voleva proprio uscire, si è attardato un po' troppo, tanto che Max non è riuscito a nascondere un sorrisetto. Anche perché davanti al tecnico della Juve c'era una selva di fotografi schierata in attesa del fatidico incontro.