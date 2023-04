Spalletti e Allegri: la stretta di mano diventata un cult. Cosa succederà stasera?

Quella stretta di mano a fine partita il 13 gennaio è diventata un cult. Spalletti che insegue Allegri fino all’imbocco del tunnel porgendogli la mano è stata una delle immagini più usate per i classici meme di sfottò sui social. Il tecnico del Napoli dopo il 5-1 era in estasi per aver visto la sua squadra giocare come una macchina perfetta come la Juve : spettacolo, gol e potenza ai massimi livelli. Allegri invece andava via a testa bassa per aver visto la sua squadra spenta, rassegnata: solo Di Maria poteva salvarsi da quella disfatta.

E stasera?

Oggi come arrivano i due allenatori alla sfida? Forse oggi ci arriva meglio Allegri paradossalmente, anche se il Napoli ha già lo scudetto in tasca: mica poco. La Juve però in questa settimana ha conquistato la semifinale di Europa League, che si aggiunge a quella di Coppa Italia con l’Inter, ed è tornata in zona Champions, al terzo posto, per effetto della sentenza per ora cancellata. Vincendo stasera, si porterebbe addirittura al secondo posto scavalcando la Lazio. Una bella iniezione di fiducia. Spalletti invece deve gestire la delusione e il malumore per l’eliminazione dalla Champions nella doppia sfida con il Milan che ha lasciato tante scorie e rimpianti. Inoltre, come inevitabile dopo una cavalcata del genere, la sua squadra nell’ultimo mese sta accusando un calo fisico. Una vittoria stasera sarebbe importante per cancellare la delusione Champions e accorciare la lunga ed estenuante attesa verso la festa scudetto. Vincendo oggi e sabato con la Salernitana, il Napoli potrebbe essere campione già domenica se la Lazio non dovesse battere l’Inter.