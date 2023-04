Napoli, si lavora alla festa Scudetto: due ipotesi per domenica

Come previsto alla vigilia, il Napoli può vincere lo Scudetto senza giocare , aspettando la mancata vittoria della Lazio di domenica dopo aver battuto sabato la Salernitana nel derby di sabato. Ma al momento il Comune è a lavoro per provare a trovare una soluzione . La volontà, anche per motivi di ordine pubblico, è quella di spostare la gara contro i granata alla domenica o, in alternativa, provare ad aprire il Maradona.

Napoli, due ipotesi per festeggiare lo Scudetto domenica

La strada alternativa, infatti, sarebbe quella di seguire Inter-Lazio con tutti i tifosi all'interno dello stadio e per poi far partire la festa in caso di vittoria dei nerazzurri o pareggio. Il tema è anche al centro di un dialogo tra il Napoli e il Comune di Napoli, con riunioni che dovrebbero esserci nei prossimi giorni per decidere la strada da percorrere. Intanto sui social sono decine e decine i messaggi di tifosi che hanno chiesto alla Lega di far giocare le due partite in contemporanea.