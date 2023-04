Casini: "Spostamento Napoli-Salernitana? Solo per un motivo"

SALERNO - Il Napoli potrebbe diventare campione d'Italia e vincere lo Scudetto già nel prossimo weekend di Serie A, quando la squadra di Spalletti sfiderà la Salernitana (sabato) e la Lazio andrà in casa dell'Inter (domenica): in caso di vittoria degli azzurri e di sconfitta o pareggio della formazione di Sarri, il Napoli sarebbe campione. Sale la febbre in città e intanto si valuta l'ipotesi spostamento della partita dei partenopei, come confermato anche dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.

Casini e lo spostamento di Napoli-Salernitana

Sulla possibilità di slittamento, per far giocare sia Napoli che Lazio lo stesso giorno, si è espresso anche il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini: "Siamo in contatto con l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive del Ministero dell'Interno, se ci saranno motivi di ordine pubblico per spostare la partita la Lega si adeguerà", ha riferito ai cronisti presenti allo stadio Arechi di Salerno per la finale della Primavera TIM Cup tra Roma e Fiorentina.