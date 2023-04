Napoli-Salernitana, ufficiale: la decisione sulla data della partita

NAPOLI - Il Casms (Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive) ha deciso ufficialmente di posticipare la gara Napoli-Salernitana nella giornata di domenica 30 aprile senza dare indicazioni sul nuovo orario. Il match, che può valere lo scudetto per i ragazzi di Spalletti, era inizialmente in calendario per sabato 29 alle ore 15. Nelle prossime ore toccherà al prefetto di Napoli, Claudio Palomba, che aveva sollecitato lo spostamento per motivi di ordine pubblico, emanare il provvedimento con tutti i dettagli. Da quanto trapela è molto probabile che il derby campano si giochi alle 15 mentre dovrebbe slittare la partita del successivo turno infrasettimanale tra Udinese e Napoli: in programma per martedì 2 maggio alle 20.45, dovrebbe essere posticipata a giovedì. La Lega Serie A, necessariamente, dovrà recepire le indicazioni dell'autorità dello Stato e cambiare il calendario della 32ª giornata.