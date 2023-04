Diretta Napoli-Salernitana: oggi si decide la data. Segui LIVE

15:00

Napoli-Salernitana, aperto il settore ospiti: biglietti a ruba

Svolta per gli altri duemila tagliandi a disposizione per il derby che si disputerà al Maradona nel prossimo weekend, in migliaia hanno affollato la piattaforma online per l'acquisto dei biglietti ma era necessaria la Fidelity Card della Salernitana, vani i tentativi dei tanti napoletani che speravano di poter occupare il settore rimasto chiuso fino a poche ore prima...

14:45

Il Napoli vince lo scudetto se...

La combinazione per la vittoria aritmetica è elementare: il Napoli, nel prossimo weekend, dovrà battere la Salernitana nel derby al Maradona e poi dovrà sperare che l'Inter possa vincere o anche solo pareggiare contro la Lazio. In quel caso, sarà scudetto.

14.30

Le parole del governatore della Campania De Luca su Napoli-Salernitana

Il governatore della Campania De Luca si è espresso così riguardo la festa scudetto del Napoli: "Noi siamo stretti con i tempi su Napoli-Salernitana, ovviamente la data non è una decisione della Regione, spetta alla Prefettura, Questura, alle forze dell'ordine, per valutare soprattutto in relazione al problema sicurezza. Sinceramente non sono in grado di dire quale sia conveniente come data, è una cosa che va valutata con molta attenzione dagli organi, soprattutto di sicurezza" - Il politico ha, in seguito, affermato - "L'importante però è decidere subito, ormai siamo a ridosso di sabato, i servizi vanno organizzati e non è un impegno banale. Dobbiamo mobilitare centinaia di persone del servizio sanitario regionale, centinaia di dipendenti per l'azienda di trasporto, impegnare tutta la protezione civile regionale, anche da altre province per dare supporto, incanalare flussi di traffico e fare i transennamenti richiesti. Abbiamo avuto una richiesta in questi minuti di fornire come protezione civile regionale 1.500 transenne, noi ne abbiamo 500 in dotazione e in queste ore dobbiamo procurarci le altre. I tempi sono veramente stretti. Facciamo il massimo possibile immaginabile per dare una mano ma vediamo di decidere in fretta".

14:15

Napoli-Salernitana: la richiesta

Il derby campano, previsto in un primo momento per la data di sabato 29 aprile, potrebbe essere posticipato a domenica 30 per giocare in contemporanea con Inter-Lazio e permettere agli azzurri, in caso di vittoria nerazzurra o di pareggio, di festeggiare uno scudetto che diventerebbe aritmetico.

14:10

Attesa per Napoli-Salernitana: oggi la decisione

Cresce la tensione per scoprire quando sarà la data del derby campano che potrebbe consegnare ufficialmente lo scudetto agli azzurri di Spalletti.

Napoli