Hamsik: "Scudetto? Napoli lo merita, sono convinto di una cosa"

"Sono molto felice che il Napoli vincerà lo Scudetto dopo 33 anni". Lo dice Marek Hamsik, storico capitano azzurro, oggi al Trabzonspor, intervenuto in conferenza stampa per commentare il futuro trionfo della squadra allenata da Spalletti: "Il Napoli ha attraversato momenti molto difficili, ora in città ci saranno mesi di festeggiamenti". Hamsik non potrà essere in città perché, ricorda, "sarò in campo col Trabzonspor".