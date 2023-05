Invasione di napoletani a Udine: la previsione per la gara Scudetto

Onda azzurra a Udine. Per la partita di giovedì, gara che potrebbe valore lo scudetto aritmetico per il Napoli, sono previsti oltre 10mila tifosi in arrivo da tutte le regioni diverse dalla Campania. Lo annuncia Massimo Marchesiello, Prefetto di Udine, intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "Saranno diecimila i tifosi che verranno a tifare Napoli provenienti da altre regioni. La partita è confermata alle 20.45, sarà un problema di ordine pubblico in più, sono previsti rinforzi, ma sapremo affrontare come sempre la situazione". Chi non potrà essere a Udine si sta organizzando per vedere la partita attraverso i maxi-schermi del Maradona.