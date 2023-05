Udinese-Napoli al Maradona: come fare per acquistare il biglietto

Lo stadio Maradona, strano ma vero, è pronto a riempirsi senza il Napoli. Caccia al biglietto per seguire la sfida contro l'Udinese in programma giovedì sera alle ore 20.45, gara valida per la 33^ giornata di campionato che potrebbe valere lo scudetto. Dopo l'annuncio del presidente De Laurentiis in conferenza dopo il tavolo tecnico con le istituzioni in Prefettura, il club azzurro ha fatto partire la prevendita dei biglietti.