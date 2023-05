Scudetto Napoli, il toccante discorso di Di Lorenzo alla squadra

È un momento di grande gioia per il Napoli dopo la conquista del terzo scudetto . Nel corso della cena post partita, capitan Di Lorenzo ha parlato alla squadra dando vita a un discorso breve, ma da brividi .

"Un successo che ci unirà per sempre"

Di Lorenzo ha preso la parola e ha sottolineato: "Attraverso il lavoro e il sacrificio siamo riusciti a raggiungere un risultato incredibile. Nel calcio può succedere di tutto tra chi resterà e chi andrà via, ma questo successo ci unirà per sempre. Forza Napoli!". Un discorso che ha fatto proseguire i festeggiamenti per l'importante risultato raggiunto dai ragazzi di Spalletti.