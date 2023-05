Zielinski ha preso una decisione sul futuro: "Succederà in estate"

Ci ha pensato a lungo prima di dire di "no" alla Premier League per restare in Italia. Forse sapeva bene che questa poteva essere la stagione giusta. Piotr Zielinski, al termine della gara persa dal Napoli contro il Monza , ha raccontato un retroscena relativo alla scorsa estate: " Avevo offerte dalla Premier League, ma è stata una mia intuizione quella di rimanere e sono contento della scelta fatta". Queste le sue dichiarazioni dopo una gara vissuta da capitano: "Sono a Napoli da sette anni ed essere capitano, per un giorno, è stata una sensazione bellissima. Si è trattata di una grande responsabilità".

Zielinski e le prospettive sul futuro: cosa accadrà?

Il suo destino è un rebus, il contratto scadrà nel 2024 e Zielinski, in vista del futuro, svela: "Io vorrei restare e sono tranquillo, anche perché ho un altro anno di contratto. Ci sarà un incontro a fine stagione con la società e verrà presa una decisione". Intanto ci sono ancora tre partite da qui alla fine del campionato, servirebbero tre vittorie per superare i 91 punti di Sarri, e domenica c'è l'Inter: "Dobbiamo lavorare e far bene per riscattare questa sconfitta. Siamo dispiaciuti per i nostri tifosi".