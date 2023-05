Lo scudetto del Napoli sarà raccontato in tv: le riprese sono già iniziate

La stagione del Napoli è cominciata con la rivoluzione del mercato: via i big storici come Insigne, Mertens, Koulibaly, Ospina e Fabian, dentro giocatori giovani, come Kvaratskhelia, sconosciuti ai più, divenuti nel tempo idoli e poi campioni con la guida sapiente di Luciano Spalletti. Nella sua intervista al Financial Times il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rivelato della decisione di salutare i vari Mertens e Insigne e ha anche parlato degli obiettivi professati ma che, per altri, sembravano impossibili. Ora il campionato che sta per andare in archivio, appena vinto, sta per diventare un...documentario.