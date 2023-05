Osimhen blinda il titolo di capocannoniere: il messaggio speciale del Napoli

Il pareggio rimediato contro il Bologna , dopo una partita dal momentaneo doppio vantaggio, ha lasciato l'amaro in bocca al Napoli . Gli azzurri hanno chiuso la partita del Dall'Ara sul risultato di 2-2 ( RIVIVI QUI LA DIRETTA ), fallendo nell'inseguire il record di punti di Sarri. C'è chi, però, può consolarsi: si tratta di Victor Osimhen , che con la doppietta realizzata è vicino a un grande traguardo.

Il Napoli celebra Osimhen: l'attaccante azzurro è sempre più capocannoniere di Serie A

Grazie ai due gol segnati contro il Bologna, Osimhen si è praticamente assicurato il titolo di capocannoniere di Serie A. L'attaccante azzurro è arrivato a quota 25 reti in campionato, staccando di 4 lunghezze Lautaro Martinez e blindando virtualmente il suo trono.

Lo stesso Napoli ha voluto omaggiarlo per questo risultato personale, a cui va abbinata la 100esima presenza con il club partenopeo. Di seguito il messaggio apparso sul sito ufficiale degli azzurri: "Cento volte Osimhen. Con la gara a Bologna, Victor ha raggiunto il traguardo delle 100 partite con la maglia del Napoli. Il numero 9 azzurro celebra la giornata speciale con una doppietta che consolida il trono di bomber del campionato. Osimhen ha esordito con la maglia azzurra in Serie A il 20 settembre 2020 in Parma-Napoli terminata 0-2".