Italiano contattato da De Laurentiis? La risposta di Barone è molto chiara

Aurelio De Laurentiis stima Vincenzo Italiano . Lo ha rivelato pochi giorni fa . L'allenatore della Fiorentina è tra i profili monitorati dal presidente del Napoli per sostituire Spalletti che sarà fermo un anno . In cima alla lista c'è Luis Enrique ma, a seguire, dopo lo spagnolo, l'elenco è folto, e trova spazio anche l'ex allenatore dello Spezia . Ma di questo argomento ha preferito non parlare Joe Barone , glissando sulla domanda.

Fiorentina, le parole di Barone sul futuro di Italiano

Intervenuto a margine dell'evento di Coverciano, "Inside the Sport", lo stesso dove Spalletti ha parlato del suo futuro e Giuntoli ha rimandato ogni discorso sul suo destino, il direttore generale dei viola ha dichiarato: "De Laurentiis su Italiano? Non capisco da dove escono queste voci. Noi rispettiamo Spalletti che è l'allenatore campione d'Italia e ha fatto una grandissima stagione. Per il resto non voglio entrare su questo argomento".

Italiano riceve l'elogio del dirigente viola

Parole sintetiche per cambiare argomento rinnovando la stima al proprio allenatore: "In Italiano abbiamo creduto sempre e lo abbiamo sostenuto anche quando le cose non andavano bene ed i risultati non arrivavano. Abbiamo sostenuto il gruppo e con il loro lavoro siamo arrivati alle due finali. Per noi la Conference è molto importante perché ci potrebbe permettere di andare in Europa League".