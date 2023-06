Costume di Batman e bandiera di Maradona: Juan Jesus diventa virale

"Mamma, guarda: c'è Batman!"; "no, è Juan Jesus!". Se qualche genitore dovesse essere passato sotto il balcone del difensore azzurro con il proprio figlio, la loro conversazione potrebbe essere andata così. Perchè mentre Napoli si prepara alla festa Scudetto all'ultima giornata di campionato contro la Sampdoria, in realtà Juan Jesus è già pronto, come testimoniato dal video pubblicato sul suo account Instagram.