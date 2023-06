Napoli, Kim non convocato in Nazionale: il motivo è sorprendente

Kim Min-Jae ha fatto raccolta di premi, trofei e riconoscimenti personali al termine della sua prima stagione con la maglia del Napoli . Il centrale sudcoreano, infatti, ha conquistato lo scudetto ed è stato eletto miglior difensore del campionato . Ora, a torneo concluso, in attesa degli ultimi sviluppi di mercato - il Manchester United è molto vicino -, Kim si prepara. Alla Nazionale? No, "alla ferma".

Il motivo dell'assenza di Kim dalla Nazionale

Il ct Jurgen Klinsmann, infatti, non ha potuto convocarlo per le due amichevoli che la nazionale asiatica sosterrà contro il Perù il 16 giugno e contro El Salvador il 20 giugno. Kim sarà out perché deve fare l'addestramento militare obbligatorio nel suo paese.