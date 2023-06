Napoli, la notizia su Kim che tutti prevedevano è ufficiale

Com'è andata la prima stagione italiana di Kim?

Impatto devastante per Kim, prelevato dal Fenerbahce in estate per sostituire Koulibaly. Kim ha impressionato tutti e ha attirato in poco tempo le attenzioni di diversi club europei. Il suo destino sembra ormai segnato con il Manchester United pronto a pagare la clausola da quasi 60 milioni valida per i primi quindici giorni di luglio. A proposito di mercato, De Laurentiis ha annunciato confronti con la stampa per fare il punto nei prossimi giorni.