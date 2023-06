Napoli, Zielinski si emoziona per il murale. Spuntano messaggi speciali...

Il post di Zielinski che ringrazia tutti

Il centrocampista del Napoli ha voluto ringraziare tutti su Instagram per il murale gigantesco dopo la vittoria dello scudetto: "Napoli mi ha amato tanto come io a lei e ho sempre cercato di dare il massimo in campo cercando di ripagare il vostro affetto. Mai e poi mai avrei pensato che un giorno sarei stato protagonista di un murales così importante!".

Il commento social dei suoi compagni

Tantissimi messaggi sui social, alcuni anche riconoscibili: sono stati quelli di alcuni compagni, come Di Lorenzo o Elmas (tanti cuoricini rossi e mani quasi a ringraziarlo), oppure dell'ex compagno Mertens, che ha postato un cuore azzurro o, ancora, di Maradona jr.