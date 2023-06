Pompei, Maradona Jr è il nuovo allenatore: "Abbiamo voglia di vincere"

Il Pompei Football Club , tramite un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, ha annunciato l'arrivo in panchina di Diego Armando Maradona Jr . Per il figlio dell'ex leggenda del Napoli è la terza esprienza in panchina dopo quelle con il San Giorgio ed il Napoli United .

Pompei, l'annuncio su Maradona Junior

Il Pompei, squadra militante nell'eccellenza campana, ha ufficializzato così l'accordo: "FC Pompei rende noto agli organi di stampa e ai propri tifosi di aver affidato, per la prossima stagione sportiva, la guida della Prima squadra a Diego Armando Maradona Junior. Con un nome prestigioso e pesante da portare sulle spalle, cominciando ad allenare dalla formazione Juniores del San Giorgio, negli ultimi due campionati ha guidato in Eccellenza il Napoli United, imprimendo alla sua squadra grinta, corsa e carattere da vendere".

Pomepi, Maradona Jr: "Porteremo in alto questi colori"

Diego Armando Maradona Jr ha quindi rilasciate le sue prime dichiarazioni da allenatore del Pompei: "Non ci è voluto molto per convincermi a sposare il progetto Pompei. Nel presidente Mango ho visto fin da subito la mia stessa voglia di vincere e migliorarsi. Abbiamo lo stesso obiettivo di far bene e portare in alto questi colori. Pompei, come società, tifosi, città, merita il salto di categoria. Con il direttore Guadagnuolo e il mio staff vogliamo costruire una squadra forte, con grandi ambizioni. È vero che è sempre il campo alla fine a decidere, ma noi siamo pronti a dare tutto per raggiungere insieme i nostri obiettivi".