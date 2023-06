Napoli, prima operazione di mercato già definita: la finanzia Petagna

In attesa del nome del nuovo allenatore, con Sousa tra i candidati, ma non l'unico, e in attesa di capire come andrà a finire con il ds Giuntoli, il Napoli inizia a muoversi sul mercato. La prima operazione è già stata definita: dall'Hellas Verona verrà riscattato Giovanni Simeone, nove gol in stagione, attaccante di scorta che ha convinto nonostante la folta concorrenza.