Conte aveva una convinzione sul Napoli di Spalletti: "Ne ero certo"

Antonio Conte ha parlato in occasione del Timone d'Oro ad Arezzo e, dopo aver ricevuto un premio, ha fatto i complimenti al Napoli per la conquista dello scudetto: "Vincere a Napoli non è facile, la piazza è vicina e umorale. Spalletti ha fatto qualcosa di importante e la società ha preso giocatori adatti e ha gestito l'ambiente. Il Napoli ha espresso un bel calcio, erano ben organizzati".