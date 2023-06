Sousa, attacco dalla Polonia: "Ha due facce e ha fatto lo stesso con noi"

Paulo Sousa a fine campionato aveva annunciato di restare a Salerno , eppure il suo futuro resta in bilico . L'allenatore della Salernitana ha incontrato De Laurentiis e ora il Napoli può ingaggiarlo pagando la clausola entro il 20 giugno . Intanto, dalla Polonia, arrivano parole tutt'altro che amiche e dolci all'indirizzo dell'allenatore portoghese.

Cosa dicono dalla Polonia nei confronti di Sousa?

A pronunciarle a Kiss Kiss Napoli è Marek Kozminski, vice-presidente della Federcalcio polacca, che riporta la loro esperienza quando Sousa era ct della Polonia: "Il suo comportamento non è stato accettabile, ci ha lasciati da un giorno all'altro per andare al Flamengo e ora la storia si ripete. Una persona seria non si incontra con un altro presidente. Sousa ha due facce".