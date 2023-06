Napoli, l'annuncio di Sousa sul suo futuro e il dubbio 'tempistica'

Paulo Sousa annunciava di restare a Salerno. In un'intervista concessa al portale portoghese "Sol", pubblicata questa mattina ma realizzata a fine campionato, l'allenatore portoghese si mostrava sicuro del proprio futuro. Eppure le cose sono cambiate. Sousa ha incontrato De Laurentiis e l'ipotesi Napoli resta viva fino a quando la clausola sarà valida (20 giugno). Intanto, fino a qualche giorno fa, come si legge, diceva: "Per ora, la mia idea è quella di restare. Sto già lavorando per la prossima stagione, ho già presentato al direttore sportivo la tipologia di giocatori che ci servono per rafforzare la squadra, non vedo ragioni per cambiare ciò che stiamo costruendo".