"Osimhen costa troppo, lo United punta un altro bomber della Serie A"

Victor Osimhen è un'idea del Manchester United. Anzi, è stata un'idea. Perché, come scrive il Daily Mail, la valutazione del giocatore, che parte da 120 milioni di sterline, è decisamente alta e, per questo motivo, il club inglese avrebbe deciso di virare altrove le proprie attenzioni. Oltre a Osimhen (che a Napoli potrebbe ritrovare Galtier), per lo stesso motivo, lo United avrebbe escluso dai possibili colpi anche Kane, valutato circa 100 milioni dal Tottenham.