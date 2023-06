Raspadori, messaggio a Garcia: "Non ho dubbi, questo è il mio ruolo"

Dopo la sconfitta contro la Spagna, ora l'obiettivo dell'Italia è la medaglia di bronzo in Nations League. Domani sfida all'Olanda per il terzo posto, in conferenza stampa accanto a Roberto Mancini è intervenuto l'attaccante del Napoli, Giacomo Raspadori, che ha parlato del suo ruolo: "Io, per natura, mi sento attaccante, preferisco giocare nelle zone centrali del campo. Ultimamente comunque sto provando a giocare, anche col mio club, in ruoli diversi da quello di attaccante centrale e mi sto adattando".