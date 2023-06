Italia, Mancini: "Nuovo corso già iniziato". Poi punge Donnarumma e Acerbi

ENSCHEDE (OLANDA) - "Domani si chiude un'era? Posso dire che il nuovo percorso è già iniziato , siamo arrivati alla fase finale di Nations League con un gruppo giovane. Poi ci sono diverse competizioni giovanili e abbiamo lasciato dei giocatori all'under per tentare la qualificazione alle Olimpiadi. La strada è già stata intrapresa". Lo ha detto a Sky il ct della Nazionale, Roberto Mancini , alla vigilia della finale per il terzo posto della Nations League contro l' Olanda , in programma domani alle 15 a Enschede.

Mancini: "Italia? Sono felice di essere il ct"

"Purtroppo - prosegue il tecnico azzurro, pronto a rivoluzionare l'undici titolare contro l'Olanda - c'è stata la parentesi del Mondiale, dove siamo usciti immeritatamente, ed è stato l'unico momento negativo, ma siamo arrivati alla fase finale della Nations per due anni consecutivi, anche se volevamo vincere". Poi un bilancio sull'avventura quinquennale sulla panchina azzurra: "Se uno è ct della Nazionale è felice a dispetto di tutto, poi si è scontenti se si perde una partita", sottolinea Mancini.

Mancini su Garcia al Napoli: "Per fortuna hanno preso l'allenatore..."

Sulle voci che lo volevano vicino alla panchina del Napoli, Mancini risponde così: "Scoraggiato dopo la sconfitta con la Spagna? Per fortuna che il Napoli ha preso l'allenatore, sennò... Ero dispiaciuto per aver perso e non essere andato in finale, ma è tutto come prima". Il ct azzurro annuncia poi l'impiego di Retegui contro gli 'Oranje': "Certo che giocherà, era prevista una partita per uno, i giocatori sono stanchi e ci saranno dei cambi - svela il mister in conferenza stampa - Domani è sempre una partita internazionale importante, anche se non conta per il primo posto giocheremo per vincere".

Mancini sui senatori: "Bonucci? Giocatore importante ma..."

Sulle scelte che farà Mancini nel futuro prossimo, soprattutto riguardanti la conferma dei 'senatori' azzurri, il ct risponde così: "Se ci siamo qualificati per queste finali vuol dire che il progetto è già partito. Ma in questa fase di fine stagione c'è stato anche il Mondiale under 20 e ci sono gli Europei under 21, e qualcuno ho dovuto lasciarlo. Io avevo Bastoni, che si è ammalato il giorno prima della partenza. Bonucci - sottolinea Mancini - ha fatto un errore ma è stato sempre un giocatore importante, poi è chiaro che tutto finisce, vale per ogni calciatore".

Mancini punge Acerbi e Donnarumma

Al termine del match perso contro la Spagna, Acerbi e Donnarumma hanno affermato di non divertirsi "più come prima". Dichiarazioni a sorpresa, accolte con perplessità da Mancini che ha replicato così ai suoi giocatori: "Non so se abbiano detto davvero queste parole: a me non le hanno dette, glielo chiederò. Però, al di là della stanchezza di fine stagione, se non si divertono loro è un problema. A me, appena arrivo in uno stadio così - sottolinea il ct azzurro - su un campo così, viene voglia di giocare a pallone. Ti devi sempre divertire, se è così dovevano dirmelo prima...".