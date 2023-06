Mancini rivoluziona l'Italia con l'Olanda: in formazione Retegui e non solo

La toponomastica di solito porta sfiga, se si può scrivere, oppure doveva suonare come un avvertimento. Niente trasferimento a Rotterdam. Perdendo con la Spagna, l’Italia è rimasta in ritiro nell’albergo scelto a De Lutte, un paese a pochi chilometri da Enschede, localizzato in Rhododendronlaan. Una via, un annuncio, trascurando l’eleganza della pianta, a volte velenosa e traditrice, come raccontavano Senofonte e Aristotele dai tempi più antichi. Qualche rodimento è rimasto a covare nella testa degli azzurri, ora costretti alla finalina di consolazione per il terzo posto, domenica alle tre del pomeriggio, nella canicola del Twente Stadion, con i padroni di casa dell’Olanda. «E ora trovane undici che giocano» era il sibilo sussurrato un’ora dopo il ko firmato da Joselu, la testa alle vacanze e l’esigenza di evitare figuracce. Di tutto ha bisogno il calcio italiano tranne che di farsi ancora del male. Pensate, è persino sfuggita la notizia della serata. Frattesi, pur di non rivedere in tv il gol annullato per fuorigioco, avrebbe scaraventato il telefono a terra, come ha raccontato in zona mista. Nessuno sapeva, però, che era stato sostituito per infortunio, altrimenti Mancini non avrebbe messo in campo Verratti. Il centrocampista del Sassuolo ha una caviglia gonfia e molto difficilmente potrà essere impiegato domani.